Sorpresiva opinión de Carmen Barbieri sobre el conflicto de Cinthia Fernández y Matías Defederico: "Él no te suelta"

En nota telefónica con Cinthia Fernández, Carmen Barbieri dio una fuerte opinión sobre el actual conflicto que mantiene con Matías Defederico, quien la acusó de tener un problema legal por incumplir con el pago de los impuestos de la casa que ocupa junto a sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

"Él no te suelta", sentenció la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), analizando el comportamiento de Defederico con Fernández.

"¡Por Dios! ¡Este karma! Este es tu karma... Que se calme y que él te suelte a vos", dijo Carmen. G-plus

LA FUERTE OPINIÓN DE CARMEN EN EL MANO A MANO CON CINTHIA

Cinthia Fernández: -La única manera de solucionar esto es embargándole las cuentas, persiguiéndolo, haciéndole un seguimiento.

Carmen Barbieri: -¡Por Dios! ¡Este karma! Este es tu karma.

"Después dice que yo sigo enamorada de él, pobre. Un chico que me cagó a palos a mí", respondió Cinthia, fuerte. G-plus

Cinthia: -Elijan bien los maridos… Yo estoy repodrida, harta. Esto, en algún momento, se me va a cobrar con la salud... Yo quiero pagar la deuda, pero necesito lo mismo del otro lado. Ya no me da más el cuero.

Carmen: -Lo que te deseo, Cinthia, es que esto se solucione un poco. Que se calme y que él te suelte a vos. Porque él también no la suelta.

Pampito: -Esto es violencia económica.

Carmen: -Totalmente.

"No te suelta. Ojalá se arregle porque hay niñas", le contestó Barbieri. G-plus

Cinthia: -Después dice que yo sigo enamorada de él, pobre. Un chico que me cagó a palos a mí.

Carmen: -Me parece que es al revés. No te suelta. Ojalá se arregle porque hay niñas.

DURO POSTEO DE MATÍAS DEFEDERICO CONTRA CINTHIA FERNÁNDEZ

Luego de recibir la intimidación judicial de embargo, Matías Defederico expresó su bronca contra Cinthia Fernández, al ser notificado de la deuda que tiene la casa que su ex ocupa con sus hijas.

"El que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás", aseguró el exfutbolista en Instagram.

"Si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos", agregó, Defederico, con firmeza.