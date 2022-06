Sorpresiva confesión de Lissa Vera al hablar de Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Lo adoro, pero usa todas las armas para llegar a la final"

Luego de que Lissa Vera se aliara a Locho Loccisano en su regreso a El Hotel de los Famosos, la participante y su compañero mantienen varias charlas profundas. Y en una de las últimas, la cantante sorprendió al hablar de Martín Salwe, con quien mantuvo fuertes cruces en el juego.

“Yo, a Martín lo adoro, pero usa todas sus armas para llegar a la final”, lanzó Lissa, al compartir sus sentimientos sobre el locutor. Fue entonces que Locho analizó: “Y está bien, es una estrategia”.

“Yo no quiero hacer más estrategias, estoy harta. Quiero ganar, pero jugar, ¿me entendés? O sea, ganármelo ahí. Yo no soy de tirar la toalla en realidad. Si hay un motivo por el cual tiro la toalla es porque verdaderamente no tengo ganas. Si no tengo ganas. No lo voy a hacer”, agregó Vera.

Y cerró con un análisis hablando del esfuerzo que le imprime al reality de eltrece para poder llegar lo más lejos posible y ganar: “No me rindo, sigo adelante, con dolor, golpeada, deprimida y con sueño. No importa, no me rindo”.