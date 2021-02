Soledad Fandiño contó cómo se dio cuenta que tenía Covid-19 y se despidió de Santo sábado: "Me van a tener que ver todos los días"

Después de haber transitado el Covid-19, Soledad Fandiño volvió a Santo Sábado, el ciclo que conduce con el Pelado López, y además de contar cómo fue tener la enfermedad terminó despidiéndose del programa porque estará junto a Guillermo Andino en la mañana de América.

“Un día me desperté, me voy a bañar y después me pongo perfume. Mi perfume es un bosque, literalmente, y no siento nada. Ahi dije ‘esto es Covid-19’”, relató la actriz, sobre cómo advirtió el primer síntoma.

“Había estado grabando el día anterior, con gente, todo al aire libre pero uno se empieza a preocupar porque es un síntoma clave. Ahí enseguida me fui a hisopar, di positivo. Me quedé en mi casa lo diez días con un seguimiento día a día. Lo único que perdí fue el olfato y el gusto. A los tres días los recuperé, rapidísimo. Y no tuve ningún síntoma más, así que eso fue una tranquilidad porque no sabés cómo podés reaccionar”, contó Soledad, quien reconoció que todos esos días le costó manejar la ansiedad y usaba “el termómetro y el oxímetro a cada rato”.

Luego fue el conductor quien introdujo la salida de la actriz, que debutó en la conducción con ese programa. “Tenemos que adelantar que la señora se va a trabajar toda la semana en esta misma pantalla”, le dijo. “En breve van a tener que verme. En el mismo canal. Me van a extrañar”, comentó ella, risueña y contenta por el nuevo proyecto.

"Este programa va a ser inolvidable para mí, es lo primero que hice en la conducción, algo en lo que quería probarme hace mucho tiempo. Voy a seguir en América, gracias por esta oportunidad y gracias por confiar en mí”, aseguró Soledad Fandiño en el cierre de Santo sábado.