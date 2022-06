Soledad Bayona y Mario Guerci rompieron el silencio sobre su romance: "Es una historia que fue y vino"

Tras meses de negarlo, el romance de Soledad Bayona y Mario Guerci quedó al descubierto cuando se viralizaron imágenes de alto impacto entre la bailarina y el modelo en los camarines de Sex, la obra en la que se reencontraron tras ser pareja en ShowMatch La Academia.

La viralización del video, que mostraron en exclusiva en Socios del espectáculo, coincidió con la separación definitiva de la bailarina de Nicolás Smirnoff, con quien se había comprometido el año pasado en la pista del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

En LAM, hablaron en exclusiva con los protagonistas de esta historia, y cada uno, a su modo, confirmaron cómo son las circunstancias que viven en medio de la separación de ella. Ángel de Brito fue el primero en preguntarle a Mario cuándo se enamoró de Bayona.

MARIO GUERCI HABLÓ SOBRE SU ROMANCE CON SOLEDAD BAYONA

“No, chicos, de ese tema no hablo, ni tocarlo. Es un tema muy delicado y está ahí todo muy tenso… no me corresponde a mí, así que prefiero no meterme. Yo estoy muy tranquilo así que prefiero que el tema fluya y no meterme”, señaló Guerci.

Ángel le preguntó entonces cuánto debían esperar para que blanqueen la relación. “No, no sé. La verdad que el tema, Angelito, es al pedo”, dijo Mario, mientras desde el estudio le decían que su cara reflejaba que su corazón está contento.

SOLEDAD BAYONA EXPLICÓ QUE “NO LA ESTÁ PASANDO NADA BIEN” TRAS SU SEPARACIÓN

Tras la salida de Guerci, el cronista de LAM se dirigió adónde lo esperaba Bayona, ya que ambos habían puesto por condición no dar la nota juntos. “Como todo el mundo sabe, es real, me separé; y atravesar una separación no es fácil. Es todo lo que puedo decir”, señaló ella.

“Si me preguntás cómo estoy, es ‘atravesando una separación’. Con Nico estuvimos un par de años, es una historia que fue y vino, tiene su historia la historia”, explicó Soledad Bayona mientras Ángel indagaba sobre lo que ocurrió.

“Pasaron muchas cosas que, obviamente, hablamos con él; que es intimidad pura y que tiene que ver con mi pareja. Y este tema, que es real, se toma muy a la ligera, y no deja de ser el final de un ciclo donde ambas partes pusieron mucha ilusión y ganas de hacer cosas, y no se dio”, agregó.

“Entonces, es atravesar esto, y quiero darme tiempo para hacerlo”, explicó Bayona, y reconoció que “no la está pasando bien”. “Me conocieron mil años trabajando, y recién este fue el único año que mi vida se expuso y no tuve la mejor experiencia, cerrando este ciclo. Y me guardo mi intimidad para sanarme a mí y mi gente y cuidar a los míos y a mí”, cerró la bailarina, muy angustiada.