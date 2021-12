Soledad Bayona hizo un fuerte descargo tras los rumores de romance con Mario Guerci: "Le pongo un freno a quien sea sin titubear"

A días de haber enfrentado los fuertes rumores de romance con Mario Guerci mediante un foto cómplice con su novio, Soledad Bayona, pareja de baile del modelo en La Academia de ShowMatch (eltrece), envió un fuerte mensaje a los haters que la critican a más no poder por su participación en el certamen.

"Se vienen hablando muchas pelot... hace ya unas semanitas, que ignoro con risas, pues la vida real, mi vida real, no es la mierd... que se dice en la televisión, ni las opiniones que vomita la gente hablando sin saber nada pero sintiéndose con el poder o convicción de hacerlo", escribió la bailarina.

"Eso es un temita de cada uno y como cada uno quiere pasar su tiempo por este Mundo. Mi vida está fuera de las cámaras y quienes son parte de ella la viven felices conmigo", expresó, contundente, a través de sus stories de Instagram.

EL DESCARGO DE SOLEDAD BAYONA EN INSTAGRAM

Bayona remarcó que no dejará que los detractores opinen sin saber sobre su trabajo.

"Últimamente se empezaron a mezclar los comentarios y opiniones de juicios de valor hacia mi trabajo y acá sí aparezco yo... Y le pongo un freno y ubico en la palmera a quien sea sin titubear... ", expresó, sin vueltas.

Además, se refirió a su comentado paso por ShowMatch: "Todas esas cosas las he hecho siendo siempre dándolo todo y más, investigando, reinventándome y buscando superarme. Yo bailo con el cuerpo y el corazón, interpretando cada personaje que me toca cuando salgo a la pista en ShowMatch y que elijan creer la mierd... que se dice en los programas de televisión es una elección de ustedes y una lástima porque se pierden de sentirse libres como espectadores".

"Empezaré a borrarlos y a bloquear a quienes vienen hasta mí igual a dejar sus malas energías y faltas de respeto" G-plus

Y se despidió remarcando que bloqueará a todo aquél que en vez de dejarla de seguir en las redes opte por dejarle comentarios mala onda.

"Todo esto me llevó a pensar cuánto confío en el camino. Y la verdad es que me hizo reforzar mis creencias y elijo hoy y siempre ser fiel a mí misma. Seguiré siendo igual o más intensa en todo lo que haga... Suerte a quienes les moleste y disfrútenlo conmigo quienes lo pueden ver y sentir así".

"Y al que no le guste o le ‘pasen cositas’ unfollowme y guárdense los comentarios de mierd..., no constructivos en su ser. Pues sí, empezaré a borrarlos y a bloquear a quienes vienen hasta mí igual a dejar sus malas energías y faltas de respeto", sentenció remarcando que el mundo de mueve con amor y no con odio.