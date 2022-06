Soledad Bayona habló de su escandalosa separación en medio de rumores de affaire con Mario Guerci

Desde el año pasado, Soledad Bayona afronta fuerte rumores de romance con Mario Guerci, modelo con quien participó en La Academia. En ese momento, la bailarina estaba de novia con Nicolás Smirnoff, joven que le propuso matrimonio en el programa de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, las versiones amorosas que unían a Bayona con Guerci no cesaron y esta semana, Socios del Espectáculo, sacó a la luz un video de los actuales integrantes de Sex, besándose apasionadamente en el camarín.

En ese polémico contexto, la bailarina le dio una nota al ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, confirmó la separación de Nicolás y contó si tuvo que ver su vínculo con Mario Guerci.

"Con Nico nos separamos bien. Me separé hace un tiempo. No me separé el sábado (como dijeron), pero los procesos de separación llevan su tiempo, también", comenzó diciendo Sole, luego de que en Socios del Espectáculo mostraran las imágenes mimosas con Guerci.

Y continuó: "De Nico solo tengo cosas hermosas para hablar. Fue una persona que elegí para mi vida y siempre le voy a tener un cariño y un respeto enorme".

¿SOLEDAD BAYONA SE SEPARÓ PARA ESTAR CON MARIO GUERCI?

Pese a sostener que actualmente está sola, Soledad Bayona reveló si su relación íntima con Mario Guerci fue uno de los factores determinantes en su separación de Nicolás Smirnoff.

"En tu separación, ¿tuvo que ver el rumor de romance entre vos y Mario?", le consultó el cronista. Y ella respondió: "Tuvieron que ver muchas cosas. Pero en un momento de ruptura, prefiero guardarme todas estas cosas para mí, porque son bastante íntimos los motivos por los cuales una pareja decide terminar de de caminar junta".

"Pero fue por muchas cosas. Una relación no se termina por una cosa, se termina por muchas", concluyó Soledad Bayona.