Soledad Bayona enfrentó los rumores de romance con Mario Guerci con una foto junto a su novio: "Giladas"

El rumor que vincula sentimentalmente a Soledad Bayona con Mario Guerci, que se conocieron gracias a La Academia de ShowMatch (eltrece), se potenció luego de que ella cancelara su boda con su novio, Nicolás Smirnoff.

En medio de los fuertes rumores, Lizardo Ponce aclaró en La previa de La Academia (Ciudad Magazine) que Sole pospuso su boda con Nico por un "tema económico" y que el modelo nada tiene que ver con su sorpresiva decisión.

Acto seguido, la bailarina compartió una picante foto con su pareja pare dejar bien en claro que aún siguen juntos y redobló la apuesta mediante un filoso mensaje.

Más sobre este tema Paula Varela confirmó el explosivo rumor de romance entre Mario Guerci y Soledad Bayona: "Hace más de dos meses que están juntos"

EL POSTEO DE SOLEDAD BAYONA EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE CON MARIO GUERCI

En la imagen se puede ver a Sole haciéndole "fuck you" a la cámara con su pareja, ambos con un gesto súper desafiante.

"No responder giladas no es darles la razón, sino no darles cabida", expresó a través de sus stories de Instagram.

Y se despidió con un clip mostrándose muy amorosa con su amor junto a emojis de corazones.

¡Clarito!