Soledad Aquino contó cómo fue cuando se despertó tras el trasplante: "Me acuerdo de ver a las chicas y a Marcelo"

Soledad Aquino contó en diálogo con Intrusos cómo fue cuando se despertó después de haber sufrido dos paros cardíacos tras el trasplante de hígado, hace un año atrás.

“¿Cómo fue cuando te despertaste, qué reacción tuviste, a quiénes viste primero de tu familia y cómo fue ese primer contacto?”, le preguntó Nancy Duré a la ex de Marcelo Tinelli, quien respondió: “Estuve muy dopada”.

“Porque aparte después del trasplante tuve dos paros cardíacos y con reanimación me salvaron, pensaban iba a tener un tercer paro y bueno, zafé. Me desperté muy tarde y me acuerdo de ver a las chicas, a mis hermanos, a Marcelo, a mis amigos”, relató Soledad.

Cabe recordar que entre el 2020 y el 2021, Soledad Aquino debió permanecer internada 8 meses producto de una cirrosis hepática y úlcera de duodeno, agravada por el Coronavirus, y tras un trasplante de hígado finalmente logró salvar su vida.

SENTIDA REFLEXIÓN DE FLOR DE LA VE TRAS ESCUCHAR EL RELATO DE SOLEDAD AQUINO

Flor de la Ve hizo una sentida reflexión en la emisión de América tras escuchar el relato de supervivencia de Soledad Aquino.

“Me acuerdo que las chicas pidieron cadena de oración, volviste a vivir, tuviste una segunda oportunidad y eso lo logró el trasplante de órganos”, expresó la conductora de Intrusos.