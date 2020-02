Sol Pérez se refirió a la crisis con su novio, Guido Mazzoni: "No podíamos compartir planes de pareja"

Es un verano muy especial para Sol Pérez. La actriz de la obra Veinte millones decidió renunciar a su papel luego de la escandalosa pelea que protagonizó con Mónica Farro y a esto se suma la crisis de pareja que atraviesa con Guido Mazzoni.

“Nunca dejamos de ser novios. La temporada es difícil para todos y sobre todo para mí que me cargué de laburo todo el día y fue un gran error”, comenzó diciendo la modelo en una nota con Confrontados. “Laburo a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche y para una persona termina siendo engorroso porque viene a acompañarte, pero tampoco puede compartir mucho con vos”, aseguró.

"Es duro para la cabeza de cualquiera el laburar constantemente y de repente parar, en un lugar que no es tu casa, sin tus amigos y acompañando a una persona. Se hace complicado para todos y yo lo entendí". G-plus

“Él estuvo casi un mes y medio acá en Mar del Plata sin trabajar y gracias a Dios que puede tomarse el tiempo que quiera, pero es duro para la cabeza de cualquiera el laburar constantemente y de repente parar, en un lugar que no es tu casa, sin tus amigos y acompañando a una persona. Se hace complicado para todos y yo lo entendí”, contó Sol sobre el empresario, propietario de una famosa cadena de gimnasios especializados en crossfit. “En las parejas hay que entenderse, acompañarse y entender que tal vez él estaba viviendo un momento complicado. Cuando vuelva se supone que las cosas van a ser mejores”, remarcó.

"No podíamos compartir cosas de pareja como salir al cine o comer con amigos. Entiendo que lo ve como raro y tiene razón en eso. Este año me voy a manejar de otra manera, voy a seguir laburando de lo que me gusta, pero no me voy a cargar de laburo". G-plus

“El año pasado tenía cinco laburos, durante el día no lo terminaba viendo, dormíamos juntos y eso era lo que compartíamos. Decidimos mudarnos juntos justamente porque no compartíamos mucho tiempo y lo que compartíamos era a la noche”, pormenorizó Sol, en un móvil dese Mar del Plata. “Siempre nos llevamos bien en la convivencia, pero no podíamos compartir cosas de pareja como salir al cine o comer con amigos. Entiendo que él hoy lo ve para atrás, lo ve como raro y tiene razón en eso. Este año me voy a manejar de otra manera, voy a seguir laburando de lo que me gusta, pero no me voy a cargar de laburo como el año pasado”, hizo una autocrítica Sol Pérez.