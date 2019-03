La semana comenzó cuesta arriba para Sol Pérez tras protagonizar una fuerte discusión con Javier Milei, en el debut de Las Rubias, el ciclo que conduce Marcela Tinayre en Net TV.

Con una relación tirante, dado que tiempo atrás ya habían confrontado duro en TV por el análisis machista que hizo el economista sobre las fotos que la panelista publica en redes, el debate sobre la difícil situación que atraviesa Venezuela, comparada con la de Argentina, dio pasó a opiniones diametralmente opuestas, gritos y el llanto de Pérez. Ante tal escándalo, la conductora le pidió a Javier que se retire del estudio.

"Más allá de sus agresiones y su violencia, no paraba de gritarme y no quería escucharme. Le pedían que se calle y seguía gritándome, por eso le pidieron que se retire". G-plus

Concluido el programa, Sol recurrió a Twitter para hacer un contundente descargo, en el que adjuntó irreproducibles comentarios de algunos seguidores que el propio Milei retuiteó. "Ninguna victimización", comenzó advirtiendo la vedette de la revista Nuevamente juntos, para luego hacer foco en el tweet de una mujer, agraviándola.

"Detesto que sea @SolPerez la que ataca a @JMilei y se escude en que es 'mujer'. Lo echaron de un programa porque Sol Pérez lo atacó", escribió la usuaria. Y Pérez le contestó: "Lloré después y lo echaron por agresivo. Qué feo, de una mujer hacia otra. Pero bue, qué se puede esperar, siempre la culpa la tiene la mujer”.

Indignada por lo vivido, arremetió contra el economista: "Más allá de sus constantes agresiones y su violencia, no paraba de gritarme y no quería escucharme. Le pedían que se calle y seguía gritándome, por eso le pidieron que se retire. Estos son sus RT, que no pudieron poner al aire por la violencia que contienen. Beso".