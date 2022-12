Sol Pérez interrumpió en vivo a Santiago del Moro tras ser acusada de burlarse de Marcos de Gran Hermano

En los minutos finales de El Debate de Gran Hermano, Sol Pérez interrumpió un momento a Santiago del Moro y pidió la palabra.

La panelista se hizo eco en vivo de las críticas que estaba recibiendo en las redes sociales por llorar de la risa minutos después de oír a la familia de Marcos, saludándolo por la Navidad con un mensaje basado en el amor y el catolicismo.

"Queremos desearte una feliz Navidad. Que el Señor y la Virgen te bendigan y te protejan siempre", dijo el papá de Marcos de GH, conmoviendo al participante.

SOL PÉREZ PIDIÓ DISCULAS Y ACLARÓ QUE NO SE BURLÓ DE MARCOS DE GRAN HERMANO

Minutos después, Sol Pérez pidió hacer un descargo. "Santi, ¿puedo aclarar algo, dos segundos?", le consultó la panelista al conductor de El Debate de Gran Hermano.

Tras recibir el visto bueno, la panelista se defendió: "Para toda la gente que está del otro lado. Nos estábamos riendo porque es una noche cargada. Estaban discutiendo Laura y Ceferino, y yo me reía de eso".

"Jamás me reiría de la religión de nadie. Soy súper creyente. Creo en Dios, en la Virgen, en Jesús. Tengo tatuada la palabra 'amén'. No me da vergüenza decirlo", aseguró Sol.

"Pido disculpas si alguien entendió que nos reíamos de eso. Lejos estoy de reírme de la religión de nadie. No corresponde", finalizó Sol Pérez, con contundencia.

SOL PÉREZ SE TENTÓ TRAS EL SALUDO FAMILIAR QUE RECIÓ MARCOS

Luego de ver el emotivo tape de la familia de Marcos deseándole que pase bien las Fiestas, en el panel de El Debate analizaron el mensaje y al participante de Gran Hermano y Sol Pérez no contuvo la risa.

Ceferino Reato: -Destaco el saludo del padre de Marcos. Creo que Marcos llama la atención acá porque estamos acostumbrado a la gente que haba mucho. A veces no hay que hablar tanto.

Santiago del Moro: -Este panel necesitaría un Marcos (bromeó).

Ceferino: -Hay personas que te hacen hablar, aunque no quieras. Marco no aguantaría mucho acá porque tendría que hablar.

Laura Ubfal: -¿Por qué destacás el saludo del padre?

Ceferino: -Porque me gusta que se acuerden de la Virgen. La feliz Navidad tiene que ver con el catolicismo. Tiene que ver con el nacimiento de Jesús.

Santiago del Moro: -Pará que Sol Pérez empezó a llorar de vuelta. Hoy de risa.