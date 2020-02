Sol Pérez defendió a Jimena Barón en medio de la polémica por su última campaña: "Le pegan más por ser ella"

Mientras Jimena Barón sigue recibiendo críticas negativas e insultos por su última campaña, con la que quiso promocionar su nueva canción, Puta, Sol Pérez sale en su defensa. En diálogo con Por si la moscas (Once Diez/Radio de la Ciudad), afirmó que "le pegan más por ser ella".

“Le pegan más porque es Jimena Barón, todo lo que haga va a tener una repercusión enorme. A la gente le interesa ver qué hizo o no, y aprovechan para pegarle”, subrayó.

“Le pegan más porque es Jimena Barón, todo lo que haga va a tener una repercusión enorme". G-plus

Reflexiva, Sol fue más allá y se refirió a que los medios son muy "rencorosos". Para ejemplificar, contó su experiencia personal. "Tal vez, dijiste que no a una nota y ese día sabés que te van a matar para que des la nota después. Me ha pasado. Te obligan a hacer notas que no podés o no querés hacer porque después lo pagás”, afirmó.

Siente que "más allá de que Jimena se haya equivocado" no se merece que la sigan insultado. Sin embargo, aclaró: "Entiendo que hay temas en los que hay que ser demasiado cuidadoso con lo que hacés, con lo que decís y con lo que pensás”.

"Nunca en mi vida sufrí bullying como cuando empecé a aparecer en los medios de televisión". G-plus

Sincera, reconoció que cuando se hizo famosa empezó a sentir "fuertes niveles de agresión". "Nunca en mi vida sufrí bullying como cuando empecé a aparecer en los medios de televisión", sentenció.