Economista mediático extrovertido, el lunes Javier Milei (48) protagonizó un fuerte cruce en TV con Sol Pérez (25), quien se le plantó con sentido común en una discusión en el programa Gente Opinando, de NET TV. Todo surgió a raíz de que el representante del Partido Libertario elogió a la República Libre de Liberland, una micronación de Europa, ubicada en la frontera entre Croacia y Serbia, y de tan solo 7 kilómetros cuadrados.

En su encendida defensa del liberalismo, Milei fustigó contra el estado, razón por la cual Sol indagó: "¿En vez de que no haya estado, no sería mejor un estado bien manejado?". A lo que el econosmita le respondió con otra pregunta: “¿Estás a favor del robo? Bueno, el estado es un robo". Ahí comenzó una polémica que duró casi media hora, y cuando Milei preguntó "¿pagamos los impuestos voluntariamente o a punta de pistola?" y la panelista afirmó: “Yo pagaría los impuestos voluntariamente si sirvieran para lo que tienen que servir, que es para ayudar a los que menos tienen”. Entonces el hombre de ojos claros y cabello alborotado arremetió: “Me encanta tu vocación por la caridad, pero hacé la caridad con tu bolsillo, no con el mío. ¿Creés que tenés un derecho sobre mí para meter la mano en mi bolsillo y dársela a otro?”.

En el medio, Milei lanzó una desafortunada declaración sobre la historia argentina en torno a Juan Domingo Perón y Evita: "El problema fue cuando vino el General y la líder espiritual de los resentidos monopolizó la ayuda social". En ese momento hizo enfurecer a todos en la mesa y al rato se justificó: “Digo lo que se me da la gana. Además, estoy amparado en la teoría económica, en una teoría filosófica y me avala la evidencia empírica”.

Harta, Sol acotó: “Hay cosas que son divinas en los libros, pero que si aplicás en la realidad no funcionan. Por qué no te vas a pasear un poquito con los que más necesitan y les vas a preguntar por la realidad, que te digan. ¿Vas a dejar morir a la gente de hambre? Eso es violencia, hacer la vista gorda porque tengo el bolsillo lleno". En medio de los gritos y la defensa del economista, la modelo se indignó más: “¿Ladrona y violenta me dijiste? ¡Pero vos estás mal de la cabeza! Ladrón y violento sos vos que te querés llenar los bolsillos y mirar cómo se cagan de hambre”.

Así fue que Milei la recriminó: “En tu ignorancia no entendés que las propuestas que vos hacés son tremendamente violentas. Con tu idea de redistribuir el ingreso no te estás dando cuenta de que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la ley y del robo. No lo ve porque no está formada. Te vendría bien leer a Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises… si no los leiste, no los entendiste”.

“¿Qué es estar formado, pensar igual que vos? Perdón, soy muy ignorante”, respondió ella.

En ese momento, David Kavlin terció: “Creo que para poder discutir con Milei haría falta una cierta cantidad de conocimientos”. Eso hizo estallar a Sol Pérez, quien se levantó enardecida y se retiró del estudio enojada con Javier Milei y Kavlin: “¡No, estás hablando de la realidad! Chicos, esto es un horror. Yo me voy a retirar. Prefiero irme a mi casa. Lo lamento mucho. No puedo creer esto. Que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos, porque son dos boludos”.