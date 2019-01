Son muchos los hombres que quieren ganarse el corazón de Sol Pérez. Instalada en Mar del Plata, donde trabaja como integrante del elenco de Nuevamente juntos con Carmen Barbieri, Santiago y Federico Bal, la diosa fue vista muy junta con el conductor de El gran premio de la cocina, de las tardes de eltrece.

"Sábado por la noche en el vip del boliche Bruto estaba una figura a los besos con un conductor de eltrece. Ella es rubia, él es morocho. Él es Juan Marconi, que estuvo este fin de semana en Mar del Plata y estuvo a los besos con la chica del momento: Sol Pérez. Se fueron juntos además", contó Pampito Perelló Aciar, en Flor de tarde, por Ciudad Magazine (lunes a viernes a las 13 horas).

"Yo los vi juntos, pero no los vi besarse. Se habló en el boliche de esa situación, pero a mí no me consta", agregó la conductora Florencia de la Ve.

¿Nuevo romance de verano?