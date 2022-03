Sofía Zámolo rompió el silencio tras las fuertes acusaciones de su excuñada: "Miente en todo lo que dice"

Sofía Zámolo habló con Socios del Espectáculo (lunes a viernes a las 11 hs por eltrece) de las tremendas acusaciones que hizo su excuñada, Silvina Flores, quien sostiene que la modelo y su hermano se aliaron en su contra.

“Mi ex vendió la casa en la que vivíamos bajo su titularidad y con ese dinero más un préstamo compró la casa que vivía con Emmi. La casa se puso a nombre de Sofía y se me ocultó durante muchos meses", denunció la mujer, que ahora fue desalojada junto a su hija.

Por su parte, Mariana Brey leyó la versión que da Zámolo: “Me dice ‘en todo lo que dice miente, yo ya voy a salir a hablar, ¡qué mentirosa es esta mujer! Ella amenazaba siempre con que Diego no iba a ver más a su hija”.

"Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer, yo no la veo a la hija porque la última vez ella se me tiró arriba del auto". G-plus

“Mi papá siempre estuvo presente, mi mamá pedía por favor ver a su nieta y ella lo impedía. Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer, hay una denuncia de violencia de hecha por mi hermano”, le dijo la modelo a la panelita.

Finalmente, Sofía seguró: “Casi todos los vecinos me contaban de su violencia, a toda la familia nos decía que nos alejáramos. Yo no la veo a la hija porque la última vez ella se me tiró arriba del auto y hay también una denuncia de amenaza y extorsión”.

LA EXCUÑADA DE SOFÍA ZÁMOLO LA RETRUCÓ TRAS ESCUCHAR SU VERSIÓN

Mariana Brey contó en el programa de eltrece que Sofía Zámolo asegura que Silvina Flores era violenta con su hermano y la mujer salió a retrucar la versión de la modelo.

“No es cierto porque él la ve. Los vecinos no se hicieron cargo de eso, la denuncia por amenazas está archivada, se me acusó de un falso delito”, expresó Flores y la panelista agregó: “Me dice Sofía que la denuncia no está archivada”.