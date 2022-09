Sofía Zámolo habló a fondo del conflicto familiar que atraviesa: "Mi hermano no puede tener vínculo con su hija"

A días de haber contado que se instalará en Miami con su familia, Sofía Zámolo reveló la delicada situación que atraviesa con su hermano Diego y su sobrina.

La modelo, muy angustiada, explicó que su hermano no puede ver a la beba por la denuncia que su expareja, Silvana Flores, le hizo por "violencia verbal".

"Mi hermano fue denunciado por su expareja por supuesta violencia verbal y no puede tener un vínculo con su hija. Es una situación muy delicada, a mi mamá le costó mucho verla, pidió varias audiencias pero la progenitora no se presentó y ella, enferma de cáncer, lamentablemente no pudo tener vínculo con su nieta", contó Sofi en diálogo con Nosotros a la mañana.

SOFÍA ZÁMOLO REVELÓ QUE RECURRIÓ A LA JUSTICIA PARA AYUDAR A SU HERMANO

"Hicimos reclamos, presentamos de todo en la Justicia. Mi hermano desde hace 4 años está luchando por tener un vínculo con su hija, un vínculo normal como cualquier otro padre".

"Que no sea bloqueado, que no haya impedimento ni excusa. Un padre que quiere pasar tiempo con su hija, a la que ama profundamente", sumó la modelo, angustiada por la situación.

Y se despidió contando cómo y cuándo fue la última vez que puedo ver a su sobrina

"Acá, lo único que hay, es amor para dar. La última vez que pude verla fue con una asistente social de por medio. Fue un lunes, me dieron solo 3 horas", cerró.

Es importante recordar que la mujer había denunciado a Sofía por supuestamente querer desalojarla de la casa en la que vive con su hija; asegura que fue “defraudada” moralmente por la familia Zámolo.