Sofía Zámolo contó cómo afectó la salud de su mamá el conflicto con su excuñada: "En la vida hay cosas que provocan estrés"

A través de la cámara de Socios del espectáculo habló Sofía Zámolo del escándalo judicial que vivió con Silvana Flóres, la expareja de su hermano, a quien desalojó junto a su sobrina de 3 años. Allí apuntó contra la mujer y se refirió a cómo esa pelea afectó la salud de Cristina Guerrero, su madre que falleció en febrero del año pasado.

“¿Es verdad que le quisiste sacar la casa en donde vivía con tu sobrina?”, indagaron en el ciclo de Rodrigo Lussich y Sofía Zámolo. “No voy a hablar de nada porque cada uno en la vida sabe lo que es suyo, lo que le corresponde, lo que no le correspondió”, afirmó.

“Más que eso no voy a hablar. El tiempo habla solo y da la razón”, señaló la expanelista de Incorrectas.

SOFÍA ZÁMOLO HABLÓ DEL ESCÁNDALO CON SU EXCUÑADA Y LA MUERTE DE SU MADRE

“Ustedes creen que la enfermedad de tu mamá y finalmente el fallecimiento tuvo que ver con esta situación. Ella dice que ustedes la culpan de eso”, preguntó el cronista, sobre la muerte de la mujer, quien batallaba con un cáncer de hígado.

Y la modelo no negó el mal momento. “Hay cosas en la vida que, lamentablemente, provocan estrés y uno no lo puede manejar. Corresponden a otros o las manejas otros”, aseguró, para hablar del caso de Diego Zámolo, su hermano, quien tiene denuncias por violencia de su ex.

“No la veo a mi sobrina y mi hermano tampoco. Yo siempre obro con buena predisposición para todo y más cuando alguien entra a la familia, pasa a ser familia directamente. Mi familia no conoce la maldad”, concluyó.