Sofía Santos, en medio de los rumores de separación de Chano: "Baldazo de agua fría, quiero despertarme y que esto sea un sueño"

En medio de los fuertes rumores de que Chano Charpentier y Sofía Santos se habrían separado a poco de blanquear su relación, Estefanía Berardi compartió fuertes tweets de la modelo que despertaron las sospechas: ¿qué pasó con el cantante?

Más sobre este tema Chano Charpentier se habría separado de la modelo Sofía Santos a días de haber blanqueado el romance

En la publicación que la panelista de Mañanísima (el programa que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) subió a Instagram Stories, se ve el muro de la modelo que reza las siguientes frases: “I won't fight for love if you won't meet me halfway” (“No lucharé por amor si no me encuentras a mitad de camino”), en referencia al tema All I want, de Olivia Rodrigo.

En el muro de la modelo se lee: “No lucharé por amor si no me encuentras a mitad de camino”, en referencia al tema All I want, de Olivia Rodrigo. G-plus

“Wow, baldazo de agua fría. Si sienten algo raro, es porque algo raro hay. Siempre”, dice en otra de las capturas, deslizando que la joven se habría llevado una gran desilusión por parte del artista.

"Wow, baldazo de agua fría. Si sienten algo raro, es porque algo raro hay. Siempre. Quiero despertarme y que esto sea un sueño". G-plus

“Quiero despertarme y que esto sea un sueño”, cerró, sin dar mayores detalles sobre su presente sentimental ni revelando si sus palabras eran dirigidas al música, con quien parece que ya no sale más.

Fotos: Capturas de Instagram Stories