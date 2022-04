Sofía Pachano confesó sus problemas de convivencia con su novio: "Me pone nerviosa"

Desde que Sofía Pachano blanqueó con alegría su pleno noviazgo con Santiago Ramundo, se muestran muy enamorados. Sin embargo, no todo es color de rosa.

Junto a su pareja, Sofi charló con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) y reveló por qué a veces chocan en su convivencia.

"Yo tengo un placard abierto que no tiene puerta, tiene cortina pero es un problemón porque cuando queda abierta a mí me agarra como un soponcio. Me pone nerviosa, me da angustia y él no la cierra antes de acostarse; lo hace a propósito...".

"Yo todas las noches me levanto de la cama y cierro la cortina. No me gusta que se vea la ropa colgada, tiene que estar todo en orden”, dijo Sofi ante la mirada atónita de la conductora.

QUÉ OTRO "PROBLEMÓN" DE CONVIVENCIA AFECTA A SOFÍA PACHANO

La hija de Aníbal Pachano admitió que le duele que su novio se lleve pésimo con su mascota, Apolo.

"Más o menos lo recibió a Santiago... Es un poco mimado por mí y cuando él llegó, lo ignoró y para Santi es lo peor que le podés hacer. Le va tirando amor en cuenta gotas...".

"Además, ahora duerme fuera del cuarto. Santiago vino y dijo: ‘perro en el cuarto, no’. El perro no dormía en la cama pero sí cerca mío...", cerró Sofi, revelando cómo cambió la dinámica del hogar tras la mudanza de su novio.