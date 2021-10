Sofía Gala, sincera sobre la relación de Moria Casán con Pato Galmarini: "Las veces que no estuve de acuerdo fue porque no la vi bien"

Sofía Gala habló de Moria Casán y Pato Galmarini y dejó en claro lo contenta que está con esta relación. En diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez, la actriz expresó que está feliz con el vínculo de su madre con el político e hizo referencia a sus anteriores parejas.

“La veo muy feliz a tu mamá con Pato Galmarini”, le dijo Catalina Dlugi. Y Sofía coincidió: “Yo también la veo muy feliz, en un gran momento, se lo merece, todos nos merecemos la fecilidad afectiva. Es un placer saber que alguien la ama, si ella está bien a mí es lo que más me importa. Siempre que mi mamá esté bien, yo voy a ser feliz. Las veces que no estuve de acuerdo fue porque no la vi bien”.

Respecto a la relación que tiene con su madre, la actriz aseguró que si bien tuvieron sus cruces por diferentes motivos, están mejor que nunca. “Yo con mi mamá, más allá de los idas y vueltas, siempre tuvimos una relación de mucha unión y estamos muy presentes en nuestras vidas”, dijo en el programa radial.