Sofía Aldrey rompió el silencio en medio de su escandalosa separación de Fede Bal: "Ella está indignada con Estefi Berardi"

En medio de la escandalosa separación de Fede Bal con Sofía Aldrey, en LAM debatieron sobre las reiteradas infidelidades que habría cometido el actor con varias famosas (Estefi Berardi es una de las que fue señalada como tercera en discordia) y la ex del joven opto por romper el silencio.

Así lo dio a conocer Pepe Ochoa al leer un mensaje que le hizo llegar Aldrey: “¿Puedo decir algo? Ahora me está escribiendo Sofi Aldrey diciéndome que está angustiada porque Carmen Barbieri no la llamó ni le dijo nada”, expresó.

“Dijo que hasta parecía que se reían de ella. Está muy dolida y, obviamente, está indignada con Estefi”, agregó, dejando en claro que Sofía estaría segura de que la relación del hijo de Barbieri con la panelista habría traspasado el límite de la amistad.

Por su parte, Sofía Aldrey también recurrió a las redes para compartir un picante texto de Patricia Faur llamado Venganza: "No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista. Se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia", dice parte del texto.

"No estás loca: solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja: no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste... Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar. Pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos", reza en el final de todas las fuertes líneas.

MELODY LUZ FULMINÓ A ESTEFI BERARDI EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON FEDE BAL

Luego de que Estefi Berardi quedara en vuelta en un escándalo tras ser señalada como una de las terceras en discordia en la polémica ruptura de Fede Bal con Sofía Aldrey, Melody Luz (que espera a su primer hijo junto a su pareja, Alex Caniggia) recurrió a las redes para contar su experiencia con la panelista.

“Mi embarazo no lo sabían ni mis papás, ni mis mejores amigos ni nadie. Solo lo sabían Alex y Charlotte Caniggia. Entonces a una embarazada de dos meses que le dicen ‘no te tenés que estresar’, le llega este tipo de mensaje y ¿qué hacés? Te estresás”, comenzó diciendo Melodu en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Ella no me parece para nada respetuosa porque básicamente me está amenazando con contarlo si es que yo no le contesto. Encima me dice ‘si no me contestás, me das a entender que te da igual’. ¿Mi propio embarazo me va a dar igual? ¡Tonta! Es tonta, la odio, te juro”, agregó, picante.

Por otro lado, después de plasmar varios palitos contra Berardi , Melody siguió: “¿Qué haría una persona quizás más inteligente? No le contestaría pero ¿qué hace una embarazada totalmente sensible y con miedo a que los medios se enteren cuando ni mis papás lo sabían? Nadie tiene derecho de contarlo más que yo por más que yo sea quien sea y mi pareja sea quien sea, tenemos derecho a la intimidad y a”.

Y cerró, sin filtro: “ Cuando muestra la conversación , muestra lo que le conviene. No mostró el mensaje que me mandó. Mostró mi audio llorando totalmente estresada y desesperada por miedo a que lo cuente, diciéndome ‘podés confiar en mí’.. Yo, la verdad, me ocupo de mí. Estoy yendo a dar clase porque por suerte tengo talento, me dedico a eso, no necesito colgarme de otras personas como otras bichas lo han hecho conmigo”.