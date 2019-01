Sofía Sorrenti, furiosa con Rodrigo Noya tras su reconciliación fallida: "Estoy harta; voy a contar la verdad"

En julio de 2018, Rodrigo Noya y Sofía Sorrenti le pusieron fin a su relación de pareja, a once meses de convertirse en los papás de Bautista. Desde entonces, el vínculo entre ellos entró en zona de conflicto mediático y el actor enfrentó más de un rumor de romance. Entre ellos, con Barby Silenzi, su compañera de teatro a fines del año pasado.

De nuevo en la agenda del corazón, Sofía sorprendió a sus seguidores de Instagram al exponer con vehemencia y enojo que le había dado una oportunidad a la pareja con Noya, pero que nuevas versiones de engaño terminaron alejándolos.

"Rodrigo y yo, antes de venir a Mar del Plata, estábamos juntos y decidimos no hacerlo público. Hace 5 días decidimos que la relación no daba para más...". G-plus

"Estoy harta, estoy cansada de todo y voy a contar la verdad de todo así la gente me deja de preguntar. Rodrigo y yo, antes de venir a Mar del Plata, estábamos juntos y decidimos no hacerlo público. Hace 5 días decidimos que la relación no daba para más”, escribió la joven en Instagram Stories, dándole paso a una furiosa catarsis 2.0.

"Estoy harta de que hablen, de que me pregunten: yo vine acá a fortalecer el vínculo con él. No lo hago para buscar fama, es lo que menos quiero, me juega en contra con mi trabajo a futuro. Estoy dolida y una mujer, una madre de familia dolida, es lo peor que hay. Hago este descargo porque me cansé de llorar y de sentir que fracasé. Seguro me voy a arrepentir de esto el día de mañana, pero hoy lo siento así y que lo tengo que hacer. Vine acá con la intención de fortalecer un montón de cosas y me voy decepcionada. Constantemente me llegan mensajes o capturas y me derrumbo más, yo muestro ser de piedra, pero soy la mujer más sensible del mundo y lo que más quiero, lo defiendo a capa y espada", expuso Sorrenti contra el padre de su hijo, tras dar por finalizada la pareja.