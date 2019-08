La semana pasada fue muy movilizante para Julián Serrano (25) y Sofi Morandi (22), no solo por verse inmersos en un explosivo rumor de affaire, que ambos desmintieron, sino porque el joven actor renunció al Súper Bailando y, horas después, a S.T.O, programa de América en el que compartía la conducción con Morandi.

Sorprendida por la baja de Serrano de S.T.O, Sofi hizo el programa del sábado 27 sin la compañía de Julián y asumió al aire que no esperaba que su coequiper dejara la conducción.

"Juli renunció al Bailando y también renunció al programa. Lo de S.T.O no me lo esperaba, me lo avisó el productor", dijo Sofi, sin ocultar la sorpresa. G-plus

"Juli renunció al Bailando y también renunció al programa. Lo de S.T.O no me lo esperaba, me lo avisó el productor", comenzó diciendo Morandi, con visible incomodidad.

Luego, continuó: "Me hubiera gustado mucho que me diga que no iba a estar en S.T.O. Eso sí era algo que no me lo esperaba. Me hubiera gustado que él se acerque, más que nada para no remarla sola".

Así como blanqueó que no vio venir la renuncia de su compañero del programa de América, Sofi reconoció que la partida del Súper Bailando fue hablada entre los dos y con su coach, Nicolás Merlín, y que hasta ella le sugirió que diera un paso al costado si no estaba disfrutando el certamen.

"La renuncia del Bailando no me sorprendió a mí, ni a Nico Merlín. De hecho, nos juntamos a desayunar cerca de mi casa y los tres, sin decirlo, sabíamos que Juli iba a renunciar. Él estaba cansado, no se sentía cómodo. Yo, en más de una oportunidad, le dije: 'Juli te noto cansado, cuando quieras renunciar decímelo, sacate el compromiso de encima'. Y él me decía que estaba pensando en renunciar... Entre nosotros no hubo una pelea. Juli hasta el último momento se puso la camiseta".