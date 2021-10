El sincericidio del Turco Naim sobre su relación con Emilia Attias: "No ha habido infidelidades, por lo menos descubiertas"

Al reflexionar sobre su vínculo con Emilia Attias, el Turco Naim contó que están juntos hace 16 años y lanzó un sincericidio que llamó mucho la atención con respecto a si hubo infidelidades.

"Nosotros llevamos 16 años y no ha habido infidelidades, por lo menos descubiertas. Ahora, qué sé yo. Tampoco somos unos fanáticos que nos estamos persiguiendo. Somos parte de otra generación", expresó en diálogo con El show del espectáculo.

Aunque remarcó que cada uno se maneja con libertad, aclaró que no le convence el poliamor.

Más sobre este tema El llanto del Turco Naim al recordar su infancia lejos de su pueblo natal en La Pampa: "Me crié sin familia y sentí mucho desarraigo" El Turco Naím contó cómo conquistó a su esposa, Emilia Attias...¡mientras Martín Bossi intentaba seducirla!

"Por ejemplo, hoy Emilia está creo que en Salta. Y yo estoy acá con mi hija. Pero no estamos pendientes todo el tiempo de dónde está o a dónde fue el otro. Desde ese lado, es libre... Ahora, llegar al poliamor... No sé si tengo la cabeza tan abierta. Me lo imagino en mi hija u otra generación", sumó, súper sincero.

Y se despidió revelando si le perdonaría a la mamá de su hijita, Gina, una infidelidad o si se separaría.

"No sé si no perdonaría una infidelidad, tal vez puedo llegar a perdonar. No sé... Lo que no hago es verlo como algo genial y decir '¿esta noche salís con este'. A lo mejor estoy diciendo una burrada y alguien piensa que soy un cavernícola", sentenció.