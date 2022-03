El sincericidio sin filtros de Cinthia Fernández sobre las infidelidades que sufrió: "Yo fui una bolsa de cuernos"

Cinthia Fernández lanzó un sincero comentario en Momento D, mientras debatían acerca de los rumores de infidelidad por parte de Jorge Rial a Romina Pereiro.

“Yo fui una bolsa de cuernos, no tuve celibato ni estando con mi ex”, expresó sin filtros la panelista en la emisión de eltrece haciendo referencia a sus exparejas.

“Si vos querés mucho a una persona lo coherente sería que la cuides y no te muestres con otra pero no tenés por qué hacerlo tampoco”, analizó Cinthia.

Más sobre este tema Filoso comentario de Cinthia Fernández sobre el historial amoroso de Benjamín Vicuña: "No hay nada que lo supere"

CINTHIA FERNÁNDEZ, PICANTÍSIMA CON MATÍAS DEFEDERICO

En diálogo con A la tarde, Cinthia Fernández había apuntado contra Matías Defederico luego de que este lanzara la teoría de que sigue enamorada de él.

“¿Sabiendo que me levantaste la mano decís que sigo enamorada? Me da pena. Eso es violencia. Lo que tengo es hartazgo de que no cumpla”, sentenció la mediática.