Sincericidio de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: "Teníamos tantas ganas de separarnos que no peleamos por ningún bien"

El excelente vínculo que Sabrina Rojas logró mantener con Luciano Castro, con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto, quedó demostrado una vez más luego de que la actriz hablara de su presente sentimental junto al Tucu López y le pusiera humor a sus declaraciones al referirse a su ruptura con el galán en una nota que dio en Los Ángeles de la Mañana.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito fue al hueso con su consulta: “En la separación, ¿se pelearon por decir ‘yo me quedo con esto’?”. A lo que la entrevistada se sinceró: “Todavía no. No llegamos a eso”.

“Teníamos tantas ganas de separarnos que no (peleamos por ningún bien). Supongo que en algún momento lo vamos a tener que hacer. Todavía la casa es de nuestra familia. Él es un ser de luz y un gran papá”, cerró Sabrina, con humor, sin escatimar en halagos para su ex.