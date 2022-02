El sincericidio de Sabrina Rojas al hablar de su relación con Luciano Castro tras la separación: "A su mamá le sigo diciendo 'mi suegra'"

Si bien la buena relación que tienen Sabrina Rojas y Luciano Castro genera sorpresa por el gran vínculo que lograron mantener tras la separación (y por la crianza de Fausto y Esperanza, los hijos que tienen en común), la conductora dio más pruebas de lo unida que es su familia.

Indagada por su nuevo presente con Tucu López, Sabrina se sinceró en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Al principio todo era raro porque la familia quería mucho a Luciano. A su mamá le sigo diciendo ‘mi suegra’, y a mis cuñadas lo mismo. Pero cuando vieron que los dos estábamos bien por nuestro lado, entendieron”.

Además, ante la consulta de querer agrandar la failia con el Tucu, remarcó: “Es un tema los hijos. Me juré nunca más salir con alguien conocido y acá estoy. Me juré no tener más hijos, pero puede cambiar. Estamos fantaseando, después hay un camino para recorrer, siempre digo que todavía quiero ser novia. Creo que esta vida nos estaba esperando al Tucu y a mí”.

“El Tucu es una persona especial, es muy buen tipo. Mis hijos se llevan genial, porque él es medio como un profe de gimnasia. Como él no tiene hijos, tiene una energía distinta y los chicos están fascinados y eso no es menor a la hora de buscar un compañero”, agregó, sin escatimar en halagos para su novio.

Por último, la entrevistada recordó todas las veces que intentó salvar la pareja con Castro: “Hay terapia, hay cariño, ganas de sumar, un amor de pareja que se terminó. También tiene mucho que ver con cómo uno quiere vivir la vida. Y para mí eso es re importante, entonces me propongo vivir en armonía porque Luciano va a ser mi familia para toda la vida y con quien esté también. Nosotros hicimos todo para salvar el matrimonio mientras estuvimos enamorados y la decisión de priorizarse tampoco es fácil”.