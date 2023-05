El sincericidio de Nati Jota sobre su situación sentimental: "Tiesa para que no me dejen, hasta con mi perra"

Nati Jota se sinceró en sus redes sociales. Al hablar de su situación sentimental, lo explicó con humor a través de un tweet que publicó en su cuenta de Twitter.

“Mi perra no duerme conmigo de manera orgánica. Medio que la traigo y si se queda dormida todo bien. Pero si me nuevo 1 cm ya se despierta”, escribió.

Más sobre este tema Nati Jota contó los verdaderos motivos de su sorpresiva renuncia a Nadie Dice Nada

Entonces, el tweet continuó: “Y en un segundo se va. Recién se fue porque TOSí. Yo tiesa para que no me dejen hasta con mi perra”.

En su cuenta oficial de Instagram también lo compartió y agregó: “Tiesa para que no me dejen. Me parece un conceptazo de cuando nos forzamos a no hinchar los huevos”.

“Todo lo que nos sale de los poros para que no nos peguen una patada en el or...”, cerró la influencer sobre cómo actúa con sus parejas.

Más sobre este tema Nati Jota habló súper incómoda de las fuertes declaraciones de Nico Occhiato en su contra: "Lo tomé como un chiste"

LA RESPUESTA QUE RECIBIÓ DE UN SEGUIDOR SOBRE SU ESTADO SENTIMENTAL

Tras publicar una historia en la que explica con humor su situación sentimental, un seguidor le respondió a Nati Jota y ella lo retrucó.

“Si debes estar tiesa para que no te dejen por ahí no es”, dijeron a la influencer y ella le contestó: “No me digas que no estoy siendo un libro de autoayuda certificado”.

“Sino una tipa que hace lo que puede. Igual a veces pienso que estoy un poco loca y entiesarme un poco no es solo por el otro sino que estaría un poco bien para mí”, cerró.