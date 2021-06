El sincericidio de Mariano Iúdica tras la renuncia de Horacio Cabak a Polémica en el Bar: "Él no estaba cómodo últimamente"

Mariano Iúdica rompió el silencio y habló de la repentina renuncia de Horacio Cabak a Polémica en el Bar. El conductor del programa de América reveló el motivo de la salida del integrante de su panel, luego de que este lo anunciara en su cuenta oficial de Twitter sin dar más detalles.

“Se sentó con Gustavo (Sofovich). Yo no sé… ahí no llego. Eso lo maneja Gus”, dijo Iúdica en diálogo con Paparazzi y agregó: “Él no estaba cómodo últimamente”. A través de sus redes sociales, el conductor sorprendió a todos con un tweet que dio que hablar luego de la polémica que se generó en el programa cuando hablaban de su vida privada.

Adiós @PolemicaBar.

Gracias x todo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

“Adiós @PolémicaBar Gracias por todo”, fueron las palabras de Cabak que recorrieron Twitter durante este jueves y que dejó a más de uno descolocado. La relación de Horacio con sus compañeros se tensionó cuando Mariano Iúdica le reclamó al panelista su aparición en Podemos Hablar, programa que eligió para dar detalles de la situación personal.

En Paparazzi también revelaron que quien podría llegar a reemplazar a Horacio Cabak en Polémica en el Bar es nada más y nada menos que Marina Calabró, ex panelista de Tv Nostra.