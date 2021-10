El sincericidio de Luciano Castro sobre su noviazgo con Flor Vigna: "Al principio no me daba ni bolilla"

Luciano Castro se sinceró y reveló que le costó conquistar a Flor Vigna. En Intrusos, Adrián Pallares contó la charla que tuvo con el actor acerca de su vínculo amoroso con la bailarina en el que le reveló cómo fueron los primeros intentos de acercamiento y cómo está actualmente.

“Me dijo ‘qué querés que te diga, la verdad es que estamos muy bien’. Está claro que se han puesto de acuerdo los dos para que se supiera en esta fecha, a los dos meses, y me contó esta historia de cómo fue sentirse un pibe tratando de acercarse a una chica, pedirle el teléfono”, detalló el conductor de la emisión de América.

Luego, Pallares continuó el relato de la conversación que tuvo con Luciano tras conocerse la noticia que lo involucra con Vigna: “Me dijo ‘la saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella en la suya haciendo gimnasia; me cambié de gimnasio por el laburo y después bueno empezamos a escribirnos, estoy muy bien’”.