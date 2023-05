El sincericidio de Kennys Palacios al hablar de la relación de L-Gante y Wanda Nara: "Él es una persona que nunca me cerró del todo"

En medio de los fuertes rumores de romance que enfrentan Wanda Nara y L-Gante, Kennys Palacios (estilista e íntimo amigo de la empresaria) fue contundente al opinar del cantante y de esta relación de la que ya se hicieron eco las redes y los medios.

Indagado por su vínculo con la hermana de Zaira Nara, Kennys se sinceró en una nota que dio a LAM: “No sé si tengo un sentido, pero sé cuando hay alguien que no me gusta y se lo digo a Wanda, y capaz el tiempo me termina dando la razón”.

Fue entonces que, ante la consulta sobre si lo decía por el músico, el entrevistado confesó: “A ver… él es una persona que no me hizo nada, pero jamás me cerró del todo. Había cosas que Wanda no me decía y después salía en todos los medios y ¿por dónde filtraban esas cosas? Por él y su gente. Yo creo que se hizo conocido… o sea es conocido, pero creo que Wanda lo ayudó con el tema que lanzaron”.

Más sobre este tema Picante rumor sobre L-Gante y Wanda Nara en la fiesta en la que coincidieron: "Mandaba gente a buscarla"

Tras escucharlo, Ángel de Brito tomó la palabra: “Yo no tengo ningún problema con L-Gante y me cae bien. Pero medio raro que un día él vaya a los Premios Gardel 2023 porque le piden del canal y al otro día aparece con la China Suárez en un evento sabiendo todo lo que pasa en el medio”.

Y el Palacios cerró, filoso: “Igual, me alegra que pasen estas cosas para que se den cuenta de las personas que tienen al lado y las pocas personas que no tienen códigos. Por una parte, no sé si es que me alegra que haya pasado esto, pero esta bueno para que ella también se dé cuenta”.

Más sobre este tema Firme reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron si está embarazada: "No hay chances"

WANDA NARA Y L-GANTE, MUY CÓMPLICES EN LOS PREMIOS GARDEL 2023

Una vez más, Wanda Nara y L-Gante reavivaron rumores de romance luego de mostrarse a pura complicidad y muy juntitos en la entrega de los Premios Gardel 2023. Y Ciudad estuvo en el evento para registrar el minuto a minuto de este encuentro.

Con su característico look glam, la hermana de Zaira Nara se lució con un look total black que incluyó un abrigo largo con cinturón ancho, botas largas del mismo tono y un peinado con el pelo recogido y bien tirante.

Por su parte, el músico sorprendió al posar con una bebida alcohólica en sus manos, la cual tomó del pico mientras posaba para los fotógrafos, y en su caso, optó por un saco con brillos, zapatillas, cadenas y una gorra; y fue otro de los que se inclinó por los colores oscuros.

Más sobre este tema Wanda Nara, contundente al definir su relación actual con L-Gante: "No tengo nada que blanquear"

Tanto Wanda como L-Gante se mostraron en la alfombra rojo dialogando muy amistosamente, mientras las especulaciones sobre si hay algo más que una amistad entre ellos (en especial, después de que se conociera la crisis de la empresaria con Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) siguen creciendo con el correr de los días.