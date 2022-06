El sincericidio de Karina la Princesita cuando le preguntaron su volvería con un ex: "Con Furman sí; lo amo"

A un año y medio de apostar al amor de Nicolás Furman, Karina La Princesita confirmó su separación. Sin embargo llamó la atención con su sincericidio, en plena nota con LAM y con el Polaco a su lado.

"¿Volverían con un ex?", le preguntó el notero de Ángel de Brito. Intuyendo la pícara intención de la pregunta, la cantante respondió: "Yo volvería con un ex y él (El Polaco) volvería con una ex. Pero si vos, a la respuesta a la que querés llegar es si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es no".

Atento a la soltería de Karina, recientemente separada de Furman, y El Polaco, distanciado de Barby Silenzi, el cronista retrucó: "O sea, con Furman sí, y con Barby sí".

"Con Furman sí volvería. Yo lo amo y vos, Polaco, lo sabés", dijo Karina. G-plus

En automático y sin filtro, La Princesita sorprendió con su declaración: "Con Furman sí. Yo lo amo y vos, Polaco, lo sabés".

LA CHICANA DE KARINA LA PRINCESITA AL POLACO

En buena relación con el Polaco, el padre de su hija Sol, Karina La Princesita aprovechó el mano a mano junto a su ex para chicanearlo, cuando reveló los motivos de su separación de Nicolás Furman, que le permitirían una reconciliación.

"Con Furman no terminé mal. Entre nosotros no pasó esto de 'vos me engañaste, yo te engañé'. Fueron otras cosas. Un adulto sabe lo que hace, no comete errores", dijo la cantante.

Y el Polaco reaccionó: "Habla de otra persona, pero me da a mí. Ya me está bardeando". Con buena onda, La Princesita aclaró: "Era un chiste".