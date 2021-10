El sincericidio de Juana Repetto sobre cómo repercutió la llegada de su bebé: "No todo en crianza es color de rosas, amor y felicidad"

A cuatro meses de la llegada de Belisario, su primer hijo junto a Sebastián Graviotto, Juana Repetto –que ya tiene a Toribio, de 5 años- compartió con sus seguidores una extensa en la que contó cómo repercutió en su vida la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Con Tori estamos con unos días difíciles. Intentando tener mucha paciencia para acompañarlo de la mejor manera posible, pero me está costando mucho. Él está muy desafiante y buscando algo de mí, que no estoy pudiendo descifrar. Su forma de manifestar que algo le está pasando, ¡me violenta!”, comenzó diciendo la hija de Reina Reech en Instagram.

“Triste. Se los comparto por qué no todo en crianza es color de rosas, amor y felicidad. Decido exponer también las dificultades, para que aquella del otro lado en una situación similar no se sienta sola”, agregó.

Luego, continuó con su descargo en el que dejó sus sentimientos a flor de piel: “Mi hijo está con días duros porque evidentemente algo necesita y yo, en lugar de poder darme cuenta de qué y ayudarlo, pierdo la paciencia, grito, digo cosas que no debería. Después de muchas veces de decir las cosas con amor, de largos ratos de paciencia y demás, pero termino en esa. Y obviamente sus actos tienen un motivo y yo, no solo no lo estoy pudiendo ayudar, si no que le debo estar haciendo aún peor”.

Y añadió: “Me castigo, siento culpa, me prometo no volver a reaccionar de la misma manera, lo sigo intentando y vuelvo a fallar. Con mucho dolor y angustia, pero sin poder evitar volver a repetirlo. Vale aclarar (aún que no justifique nada) que siempre le pido disculpas, le explico que no es la forma, le hago saber que cuando uno está enojado a veces se comporta de una manera que no es correcta y dice cosas que no son ciertas. Por sobre todo le recalco que lo amo con todo mi ser, a pesar de cualquier cosa”.

Asimismo, Juana dejó en claro cómo vive esta nueva etapa la vida de su pequeño: “Yo sé que él se siente amado, pero también sé cuánto dolor le genera verme enojada. Puede que haya mujeres con más paciencia, que no griten, que no se saquen, que puedan manejarse siempre con respeto y amor. Yo sigo intentando SIEMPRE hacer lo mejor. Mis hijos son MI UNIVERSO ENTERO, MI VIDA ENTERA. De solo pensar en que les estoy haciendo daño se me parte el corazón, pero me sucede sin poder evitarlo”.

“Agradezco a Toro que muchas veces me hace saber que no es la forma correcta gracias a su sabiduría en primer lugar y en segundo a todo lo que hablamos cada vez qué hay explosión en casa”, se sinceró la actriz y le envió un mensaje para el futuro a sus dos hijos: “Si algún día leen esto, les pido disculpas desde lo más profundo de mi ser, no se merecen que nadie, nadie, jamás, los trate mal. No permitan nunca ser mal tratados ni que se les falten el respeto”, cerró, a corazón abierto.

