El sincericidio de Jimena Barón tras su reconciliación fallida con Daniel Osvaldo en pandemia: "Yo me la mandé el año pasado"

El desembarco de Jimena Barón en el jurado de La Academia, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, le dio el espacio ideal para lanzar filosos comentarios sobre sus exnovios e incluso hacer un picante mea culpa.

La actriz y cantante aprovechó el paso de Facu Mazzei por la pista, junto a Flor Vigna, para resaltar los apasionados besos que se dieron siendo pareja en un Bailando y para darle un palito a Daniel Osvaldo, tras recordar su apuesta amorosa en 2020, año en el que se mudó a la casa del padre de Momo y le dieron una oportunidad a la pareja, sin éxito.

"Es así, Facu, mis besos son difíciles de olvidar, por eso me siguen escribiendo todos", disparó Jimena, sin filtro. Atento al pícaro comentario de la jurado, Tinelli retrucó: "¿Exnovios siguen escribiendo?".

"En pandemia todo se exacerba porque no hay opciones. En pandemia rasqueteas. Yo me la mandé el año pasado, espero que este año no. Ténganme fe". G-plus

Fue ante esa concreta pregunta íntima que la artista hizo un mea culpa sobre su reconciliación fallida con Osvaldo, en plena pandemia de coronavirus. "Sí, y en pandemia todo se exacerba porque no hay opciones. En pandemia rasqueteas. Yo me la mandé el año pasado, espero que este año no. Ténganme fe", concluyó Jimena Barón, evocando con humor el intento amoroso truco con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison.