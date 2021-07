El sincericidio de Jimena Barón sobre qué pensaba de Pampita: "No me esperaba ser su amiga porque uno escucha cosas pero es divina"

Pese a lo que se esperaba en un inicio sobre ellas, Pampita y Jimena Barón han consolidado una gran amistad a partir de su trabajo como jurados de La Academia de ShowMatch. En Los Ángeles de la Mañana, la cantante reconoció que ella es la primera sorprendida por el vínculo que generó con la jurado, sobre todo porque “escuchó cosas” sobre la personalidad de la modelo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le comentó a Jimena Barón que las veía muy “íntimas” con Pampita. “Estamos íntimas, es insólito. Aparte me hace videollamadas durante el día como una Kardashian, por Facetime y me cuenta cosas. Es espectacular porque nadie te hace videollamadas”, le contó la cantante.

“Nuestros hijos van juntos a natación, se hicieron amigos. Me viene bárbaro porque mi casa es horrible y la de ella es espectacular. Además, tiene casa de fin de semana, que es cuando yo no sé qué hacer; y ahora tengo todo bastante resuelto. Es bárbara esta amistad”, dijo Jimena, bromeando, antes de revelar que su amistad con Pampita se extiende a sus hijos.

“Fuera de chiste, me parece una mina divina y sí, estamos amigas. Es muy amorosa. No me lo esperaba porque una a veces escucha cosas, o sea es una imagen”, aclaró Jimena Barón. “Es como una mina con personalidad muy fuerte y yo también, y yo decía ‘Ahora veo que estamos todo el año con Pampita sacándonos chispas’ y no, amor puro”, concluyó.