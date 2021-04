El sincericidio de Jimena Barón sobre su 'mala suerte' en las Apps de citas: "No sé si tengo que bajar la vibe sexual"

A fines de marzo, Jimena Barón confirmó en un masivo live en Instagram su regreso a la soltería, tras ponerle punto final a su medio año de noviazgo con Tucu López, con quien la ruptura se había producido los últimos días de febrero.

A pocas semanas desembarcar en la pantalla de eltrece como una de las juradas de lujo de La Academia, la artista habló con la notera de LAM de su poco éxito en las aplicaciones de citas, en plena pandemia de coronavirus.

"Te escuché que tenés una aplicación de citas, pero de afuera. ¿Cómo es?", le preguntó Maite Peñoñori. Con espontaneidad, Barón contestó: "Sí, de afuera. Hablo, pero nunca en mi vida a pasar nada, más en pandemia. No tiene ningún sentido".

"El chat no llegó ni a hot. Está difícil y no solo por mí, lo digo por conversaciones con amigas solteras. Está muy complicado, el hombre está como, no sé. No entiendo si tengo que ser menos salvaje, bajar el vibe sexual". G-plus

Intrigada en el asunto de las conquistas a través de la virtualidad, la cronista acotó: "¿Es un chat hot en inglés?". Fue ante esa consulta que Jimena blanqueó su escaso entendimiento sobre la aplicación y sobre los hombres.

"No llegó ni a hot. Está difícil y no solo por mí, lo digo por conversaciones con amigas solteras. Está muy complicado, el hombre está como, no sé. No entiendo si tengo que ser menos salvaje, bajar el vibe sexual. Pero cuando le hablás de tu mascota, de cuando eras niña… No entiendo qué hay que hacer", se sinceró la actriz y cantante. Y haciendo gala de su humor, reveló cuánto tiempo lleva sin tener sexo: "Ya voy casi dos meses. ¿Viste como corro? No paro de correr".