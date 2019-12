El sincericidio de Dalma Maradona: “Amo con toda mi alma a Roma, pero no nací para ser madre como mi mamá"

El 12 de marzo Dalma Maradona se convirtió por primera vez en madre con la llegada de Roma, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli. A poco más de nueve meses del punto de inflexión en su vida, la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe reflexionó entre risas sobre su maternidad en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

De entrada, la actriz reveló: “Mi mamá y mi hermana se ríen de mí como madre todo el tiempo. Ninguna de las dos es tan obsesiva como yo. Soy insoportable, lo reconozco. En todo, por ejemplo, ahora estoy pensando en qué estará haciendo. Y solo le pido a alguien que cuide a Roma mientras yo estoy ahí supervisando cómo la cuida”. Luego, agregó: “Estoy 24x7 con Roma. Yo tomé la decisión de no tener a alguien que la cuide, y después de lo de Pampita, ¡menos!”.

Entonces, Karina Iavícoli le preguntó: “¿Por qué te cuesta tanto confiar en alguien? Hay un momento en que quizá te enloquezcas, quieras volver a trabajar, o hacer algo… Vas a tener que depositar tu confianza en alguien, porque pensás que nadie lo hace mejor que vos”. Ahí, Dalma admitió: “Ni hablar, ya me pasa de tener ganas de hacer cosas. Pero no me pasa de pensar que nadie lo hace mejor que yo. Me pasa que dejaría a Roma con una persona que conozco. Amaría que la cuide la chica que viene dos veces por semana a mi casa, pero no puede. No es que no se la dejaría a nadie”

Al final, Ángel de Brito contó que Claudia Villafañe le comentó que se mudó “estratégicamente cerca de las dos casas de las hijas”, y Dalma Maradona concluyó entre risas: “Ella está a cinco cuadras de mi casa. Ella dice que nació para ser mamá, y yo amo con toda mi alma a mi hija, es lo mejor que me pasó, pero yo no nací para ser madre. Soy sincera”.