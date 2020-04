El sincericidio de Cris Morena al contar qué ex Casi Ángeles la sorprendió con su éxito: "Peter Lanzani, era de madera"

Invitada por primera vez a PH Podemos Hablar, Cris Morena habló de la gran cosecha de artistas que surgió de sus proyectos y sorprendió al responder cuál de todos ellos la sorprendió más con su carrera.

Al comienzo del ciclo de Telefe, Andy Kusnetzoff le preguntó: “Un montón de actores salieron de tus programas.¿Cuál es el que más te sorprendió? Porque vos lo conocías desde que empezó”.

Y Cris no dudó al elegir al talentoso Peter Lanzani, sorprendiendo con su respuesta: “El que más me sorprende y me sigue sorprendiendo es Peter Lanzani. Pero porque era una madera total, era de madera”, aseguró sobre el actor que integró el elenco de Casi Ángeles con Lali Espósito, China Suárez, Nico Riera y Gastón Dalmau.

La productora explicó: “Pero porque Peter dejó su colegio, uno muy paqueto de Belgrano, dejó su rugby que amaba, dejó la posibilidad de ser universitario y le puso una garra, un corazón a todo”. Mirando a cámara, le dejó un mensaje al actor: “Te amo Peter y estoy tan orgullosa de haberte apoyado. Sé que vas a ser lo que sos y mucho más”.