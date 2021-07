El sincericidio de Cinthia Fernández con el novio de Lizy Tagliani en vivo: "Yo dije que eras re cholulo"

Fueron muchos quienes no confiaron en Leo Alturria (32) cuando hace dos años Lizy Tagliani (50) lo oficializó como su pareja ya que la capocómica lo había “fichado” como participante de El precio justo, pero antes ya había probado suerte en La tribuna de Guido, El show del problema, Minuto para ganar, Ojos que no ven, entre otros programas.

De ahí que desde el inicio del romance el encargado de edificio cargara con la cruz de ser un presunto "buscafama ", tal como se lo reconoció Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana. "En la primera nota (en el living de Susana Giménez) yo te vi re cholulo, perdón. Me hago cargo de que lo dije", se sinceró la angelita.

Luego, continuó: "Imagínate que Martín Baclini decía que no le gustaba la cámara y terminó siendo el más cholulo del mundo, y cuando vos habías aparecido... ¿A vos te gusta la tele?". Entonces, Alturria admitió: "Antes lo pensaba, pero con todos los ataques que tuve dije 'Uy'. Retrocedí".

En cuanto a la posibilidad de ir a ShowMatch, Leo recordó: "Hubo una propuesta para ir al Bailando, pero arrancó el covid y se pinchó todo. En el Cantando casi estoy, pero no dieron los horarios".

A modo de anticipo, en octubre de 2019 Leo Alturria había reconocido a Ciudad cómo lo alentaba Lizy Tagliani en caso de querer triunfar en el ambiente artístico: "Obvio que me gustaría ser reconocido, la exposición es algo que no me molesta y tengo mucha gente que me apoya. (…) Si me llaman para hacer alguna publicidad o de repente tener participación en alguna novela u obra de teatro, y me dan los tiempos, lo hago. ¡Y sí! Porque me gusta, quiero que me vean y me reconozcan. Lo de Lizy no fue algo premeditado sino que se dio de forma natural. Ella lo dijo, 'estoy feliz de tener a mi lado una persona como él, que no solo nos gustamos si no que también compartimos la misma pasión'".