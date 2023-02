El sincericidio de Carmen Barbieri sobre qué hizo con Fede Bal luego del escándalo con Sofía Aldrey: "Estuve un par de días sin hablarle"

En medio de la escandalosa separación de Fede Bal con Sofía Aldrey, y tras los rumores de reiteradas infidelidades que habría cometido el actor con varias famosas (Estefi Berardi es una de las que fue señalada como tercera en discordia), Carmen Barbieri confesó la actitud que tuvo con hijo tras la polémica.

Indagada por el rumor de que le habrían denegado un cuarto de hotel que pertenece a la familia Aldrey, Carmen desmintió las versiones en una nota con Intrusos: “Yo no tengo nada que ver, no estoy en el medio”, comenzó diciendo.

“Yo soy la mamá nada más, así que no me pregunten más. No me molesta nada, es normal que llegue noticias falsas y se distorsionen”, agregó.

"Federico está bien. Termina el domingo en Carlos Paz su obra Kinky Boots y se va de viaje. Todo el tiempo hablo con él. Estuve un par de días sin hablarle, pero ahora estamos hablando tranquilos como madre e hijo, nada más". G-plus

Por último, Barbieri reconoció que estuvo enojada con el actor: “Estuve un par de días sin hablarle, pero ahora estamos hablando tranquilos como madre e hijo, nada más”.

SOFÍA ALDREY ROMPIÓ EL SILENCIO EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE FEDE BAL

En medio de la escandalosa separación de Fede Bal con Sofía Aldrey, en LAM debatieron sobre las reiteradas infidelidades que habría cometido el actor con varias famosas (Estefi Berardi es una de las que fue señalada como tercera en discordia) y la ex del joven opto por romper el silencio.

Así lo dio a conocer Pepe Ochoa al leer un mensaje que le hizo llegar Aldrey: “¿Puedo decir algo? Ahora me está escribiendo Sofi Aldrey diciéndome que está angustiada porque Carmen Barbieri no la llamó ni le dijo nada”, expresó.

“Dijo que hasta parecía que se reían de ella. Está muy dolida y, obviamente, está indignada con Estefi”, agregó, dejando en claro que Sofía estaría segura de que la relación del hijo de Barbieri con la panelista habría traspasado el límite de la amistad.

Por su parte, Sofía Aldrey también recurrió a las redes para compartir un picante texto de Patricia Faur llamado Venganza: "No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista. Se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia", dice parte del texto.

"No estás loca: solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja: no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste... Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar. Pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos", reza en el final de todas las fuertes líneas.