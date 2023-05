El sincericidio de Antonio López tras haber quedado eliminado de MasterChef: "Cometí errores"

Antonio López es el último eliminado de MasterChef. Reflexivo, remarcó que está de acuerdo con la decisión del jurado -Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular- de haber sido eliminado en la última gala.

"Veníamos de una prueba anterior muy larga, muy estresante. Quedábamos los últimos tres, y la verdad es que ahí, mi cabeza se bloqueó... Creo que a cualquiera, en un momento de tanta presión, se nos podría bloquear", expresó el cocinero amateur en diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa.

"Ahora me doy cuenta de los errores que cometí, todo lo que podría haber cambiado, y en ese momento no me di cuenta. Así que, ahora me doy cuenta todo y la verdad es que hubiera cambiado varias cosas". G-plus

ANTONIO LÓPEZ ESTÁ DE ACUERDO CON HABER SIDO ELIMINADO

Antes de cerrar, Antonio avaló la decisión del jurado de haberlo dejado afuera del programa.

"Estoy completamente de acuerdo. Mi plato fue merecedor de irse, así que... Me quedo contento con la gente, con todo el apoyo que recibo. Pero anoche, mi plato era el indicado para salir". G-plus

