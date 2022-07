Silvina Luna reveló que se llevó una "sorpresa" en una de sus noches junto a Martín Salwe

Las románticas noches que pasaron Martín Salwe y Silvina Luna en El hotel de los famosos quedaron muy atrás y por eso la modelo no tuvo piedad a la hora de hablar sobre las cualidades de su ex compañero.

Si bien hace rato que Silvina chicanea a Martín, sobre todo después de que él la olvidó rápidamente en favor de Emily Lucius, la modelo reveló en LAM que hubo dos oportunidades en las que discutió seriamente con su ex, y que la producción no las mostró.

“Hubo dos situaciones: una pelea muy fuerte, que tuvimos en la cocina y pasaron solo en el debate. Y otra, que también fue en la cocina, mientras estábamos preparando algo. Parece que él me dijo algo desde atrás", agregó la modelo.

SILVINA LUNA MANDÓ AL FRENTE A MARTÍN SALWE TRAS SUS NOCHES JUNTOS EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Silvina dijo no saber qué le dijo exactamente su ex, pero está segura de que fue “una frase machista”, y arriesgó que fue algo así como 'bien que te gustó tal cosa', según dijo. En ese momento, Ángel le consultó si tuvo sexo con Salwe.

"No, hubo un cosita abajo de las sábanas. No fue sexo. Fue un toqueteo, pero...", reconoció la rosarina, muy avergonzada y cubriéndose la cara con sus manos. "¿Poquito? No encontraste mucho... por lo que dijiste recién", la chicaneó el conductor.

"Me quedé ahí... con ganas ¡No alcanzó!", cerró Silvina, que acompañó sus palabras con un sutil gesto de decepción que hizo reír a las angelitas.