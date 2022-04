Silvina Luna regresó a El Hotel de los Famosos tras su internación: la emoción de sus compañeros

Luego de la angustia que le generó tener que abandonar El Hotel de los Famosos por un problema de salud, Silvina Luna regresó al reality y sus compañeros se mostraron muy felices de su recuperación.

Al verla ingresar, todos los concursantes compartieron su sorpresa con un fuerte abrazo a Silvina, quien permaneció cinco días internada en el Hospital Italiano.

“Volví recargada”, atinó a decir la joven, con una sonrisa plasmada en su rostro por esta nueva etapa. Y sobre su cuadro, agregó: “Me pusieron sueros. Me fui de acá al hospital y del hospital a acá sin escalas”.

"Voy a volver con otros cuidados, que -por ahí- las dos primeras semanas, con la emoción, los pasé de largo. Tienen que ver con más hidratación, con comer sin sal, con alinearme más con las comidas y con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio". G-plus

Y cerró: “También no tomar sol y varias cositas, pero bueno. Me cambiaron la medicación, me van a ver la cara hinchadita estos días, por eso”.