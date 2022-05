Silvina Luna habló a fondo de las críticas a su rostro: "Piensan que me puse bótox pero tomo corticoides hace 10 años"

Para Silvina Luna (41) la opinión de los demás respecto de su aspecto físico es uno de sus aspectos más vulnerables, ya que involucran a su salud por los problemas que tuvo tras sus tratamientos con Aníbal Lotocki.

"Tomo corticoides hace diez años y eso me cambió la fisonomía de la cara", había contado en el reality la flamante eliminada de El Hotel de los Famosos.

Todo surgió a raíz de la pregunta que hizo José María Muscari respecto de quién pensaba que era objeto de bullying en las redes sociales.

"Yo creo que me deben matar por mi cara, porque siempre me dicen lo mismo: que estoy cachetona y gorda. Y piensan que me puse bótox y que estoy toda hinchada por eso y ya lo conté mil veces. Tomo corticoides hace diez años y eso me cambió la fisonomía de la cara".

EL TRABAJO INTERIOR DE SILVINA LUNA PARA ACEPTARSE

Acto seguido, Silvina Luna explicó cómo lidia a diario con las consecuencias de las intervenciones estéticas que sufrió tras sus tratamientos de belleza con Aníbal Lotocki.

