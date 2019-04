Silvina Luna habló del accidente en su balcón del piso 18: "A una amiga se le cayó un vaso y golpeó a un señor en un pie"

Silvina Luna (38) se convirtió en noticia en los últimos días debido a un accidente ocurrido en su departamento, en una de las torres del exclusivo complejo ZenCity de Puerto Madero. Lío Pecoraro contó en Todas las tardes que un cenicero había caído desde su balcón del piso 18 al SUM, donde el diseñador Daniel Casalnuovo estaba realizando una reunión.

El objeto golpeó a un hombre en el pie, quien debió ser atendido por personal médico. La víctima recibió tres puntos de sutura en la herida. Según detalló el periodista, Silvina habría sufrido una suerte de escrache, ya que en los ascensores del complejo aparecieron carteles que reclamaban que pagara una multa de 22 mil pesos.

En medio de la repercusión de la noticia, Casalnovo recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar cuál es la situación con su vecina. “¡Ya pasó! Desgracia con suerte, @silvinalunaoficial pidió sus disculpas correspondientes. Las denuncias fueron de vecinos, no mía; ella lo sabe”, escribió el diseñador.

"Fue un accidente hace dos meses. No sé por qué salió ahora. Estábamos en mi balcón tomando mate y una amiga apoyó el vaso en el piso, sin querer lo pateó y rodó hacia abajo". G-plus

Ciudad se comunicó con Silvina para conocer su versión de los hechos.

-¿Qué fue lo que pasó?

-Fue un accidente hace dos meses. No sé por qué salió ahora. No pasó nada grave, enseguida me puse en contacto con Daniel, que lo conozco hace años y hay un cariño de por medio. La administración entendió que fue un accidente.

"El vaso golpeó en el pie a un señor. Pero bueno, no pasó nada grave, le podría haber pegado en la cabeza y haber sido un accidente mayor. Inmediatamente me puse a su disposición". G-plus

-¿Se te cayó un cenicero desde el piso 18?

-Estábamos en mi balcón tomando mate y una amiga apoyó el vaso en el piso, sin querer lo pateó y rodó hacia abajo. Daniel estaba festejando en la terraza de su departamento en el piso 2 ó 4, no recuerdo. Había hecho una reunión en su casa y el vaso golpeó en el pie a un señor. Pero bueno, no pasó nada grave, le podría haber pegado en la cabeza y haber sido un accidente mayor. Inmediatamente me puse en contacto con él, me puse a su disposición y no pasó a mayores. Un accidente con suerte.

-¿Entonces no fue un cenicero como se dijo?

-No, fue un vaso.

"No existió ningún escrache de los vecinos en mi edificio. La administración me quiso cobrar una multa de 22 mil pesos, pero expliqué la situación y entendieron que fue un accidente". G-plus

-¿Y hubo un escrache en el edificio contra vos?

-No hubo ningún escrache, ni tampoco un menor lastimado como se dijo. Le cayó en el pie a un adulto y no pasó a mayores.

-¿Te hicieron una multa en el consorcio por 22 mil pesos?

-Sí, quisieron cobrar una multa, pero expliqué la situación con Daniel y entendieron que fue un accidente y no tuve que pagar.