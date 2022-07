Silvina Escudero anunció que se casa con Federico, su novio desde hace 5 años: "Felicidad absoluta"

Mientras recorre Europa, Silvina Escudero decidió dar a conocer la feliz noticia de su compromiso con Federico, su novio desde hace cinco años.

“Felicidad absoluta, nos casamos”, escribió Silvina en una fotografía en la que muestra su anillo junto a Federico, y de fondo un corazón hecho con pétalos de rosas sobre una cama.

La pareja se comprometió en medio de su viaje por Europa, desde donde Silvina comparte videos y fotografías de los lugares que va recorriendo, como Palma de Mallorca o París, donde se mostró junto a la malograda Catedral de Notre Dame.

SILVINA ESCUDERO Y FEDERICO, UNA HISTORIA QUE YA LLEVA CINCO AÑOS DE AMOR

Si bien están juntos desde hace unos cinco años, Silvina y Federico vivieron un impasse a fines del 2020, aunque luego regresaron a disfrutar de su amor.

Pese a esto, la bailarina no se privó de lanzarle un palito mientras era panelista de Los Mammones cuando Jey contó que una empresa te organizaba “emergencias” para no festejar San Valentín. “Esto le hubiese venido bárbaro a mi exnovio, porque durante 4 años me hizo lo mismo, nunca lo pude festejar”, reveló Silvina.

Sin embargo, para junio, la pareja ya estaba junta nuevamente. "Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida", aseguró Silvina, que en breve será la esposa de Federico.