Silvia Süller aseguró que con Jorge Rial fueron amantes​: "Él estaba casado con Silvia D´Auro"

Silvia Süller volvió a ponerse en el centro de la escena al revelar que habría sido amante de Jorge Rial.

La hermana de Guido aseguró que su relación clandestina con el conductor se habría desarrollado en 1996, cuando él estaba casado con Silvia D' Auro.

"Yo salí con Rial. Éramos amantes, venía a casa. Él estaba casado con Silvia D´Auro. No lo reconoce, me odia con toda el alma", aseguró la mediática en diálogo con El Run Run del Espectáculo.

SILVIA SULLER FULMINÓ A JORGE RIAL

La hermana de Guido trató de "basura" al conductor y afirmó que él le tiene "miedo".

"Es una basura, es un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV...".

"Es una basura, es un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó" G-plus

"No habla nunca. Me tiene miedo, siempre me tuvo miedo. No es capaz de enfrentarme cara a cara porque yo soy dueña de la verdad", sentenció.