Shakira reveló que su hijo Milán le insistió para grabar su canción con Bizarrap dedicada a Gerard Piqué.

A meses de su escandalosa separación, Shakira se descargó contra su ex, Gerard Piqué, en el tema que grabó con Bizarrap, en el que fulminó al padre de sus hijos y a su nueva novia, Clara Chía Martí, con quien le habría sido infiel.

En una entrevista con Enrique Acevedo durante el ciclo En Punto de N+, la cantante colombiana reveló que uno de sus dos nenes con Gerard, Milán, fue quien le insistió para que se animara a colaborar con el productor argentino.

"Me dijo ‘tenés que hacer algo con Bizarrap, es el Dios argentino'. Recuerdo que tengo grabado un audio que le mandó a mi manager, en el que le decía: ‘Jamy, tenés que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap’", reveló la artista que, finalmente, le hizo caso a su hijo y brilló en el tema con "Biza", que alcanzó casi 400 millones de reproducciones en YouTube.

LAS FRASES MÁS IMPACTANTES DE TQG CONTRA GERARD PIQUÉ

En esta nueva colaboración, Shakira apunta contra su ex y padre de sus hijos con estas llamativas frases:

"Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía estás viendo todas las historias".

"Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito. ¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito".

"Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito".

"Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido".

"Y hasta la vida me mejoró. Por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró

eso no da ni rabia, yo me río (yo me río)".

"No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte. Estoy más dura, dicen los deportes".