Shakira se despidió de Barcelona con un palito a Gerard Piqué: “La amistad dura más que el amor”

Este domingo, Shakira y sus hijos llegaron a Miami, donde vivirán de ahora en más. La cantante colombiana se despidió de Barcelona con un emotivo mensaje y una indirecta a Gerard Piqué.

Apenas despegó de Barcelona, hizo un posteo desde el avión: "Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, escribió.

Terminada la disputa legal con su ex, Shakira comenzó a armar las valijas para iniciar una nueva vida en los Estados Unidos.

QUÉ DIJO SHAKIRA SOBRE GERARD PIQUÉ

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, arrancó.

Y cerró: “Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. ¡Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”.