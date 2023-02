Shakira apuntó contra las mujeres que no apoyan a otras: "Hay un lugar en el infierno reservado para ellas"

Luego de haber lanzado la polémica sesión con Bizarrap en la que fulminó a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, Shakira apuntó muy fuerte contra las mujeres poco sororas.

Si bien la mayoría de las mujeres se mostraron firmes junto a ella tras su escandalosa separación de Piqué, que le habría sido infiel con su actual novia, Clara Chía Martí, Shakira no dejó pasar a aquellas que la criticaron.

Shakira habló de las poco sororas que, en vez de apoyar a la compañera que la está pasando mal, la critica y se pone en su contra. G-plus

Muy picante, habló de las poco sororas que, en vez de apoyar a la compañera que la está pasando mal, la critica y se pone en su contra. Y sorprendió con una tremenda frase dedicada a todas ellas.

SHAKIRA APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA LAS MUJERES QUE NO APOYAN A OTRAS

La cantante colombiana habló con Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+, sobre las mujeres que no apoyan a otras.

"A través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad".

"Como decía la secretaria de estado estadounidense, hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras... Estoy completamente de acuerdo", sentenció, tan picante como contundente.